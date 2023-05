Idol - nowy serial od twórcy Euforii wzbudza kontrowersje po premierze w Cannes

Fot. HBO MAX

Idol będzie nowym serialem HBO, który w założeniu ma być mroczniejszą i bardziej szaloną Euforią. Produkcja opowie historię o młodej piosenkarce, która wdaje się w romans z guru samorozwoju, a ten okazuje się być przywódcą kultu.

HBO wcześniej hucznie zapowiadało "najbardziej obrzydliwą historię miłosną w Hollywood" z Lily-Rose Depp w roli gwiazdy muzyki pop. Jednak przez ostatnie miesiące przy projekcie pojawiało się wiele kontrowersji związanych z zakulisowymi problemami. Pojawiały się doniesienia, że serial jest naprawdę szokujący i niepokojący: według wtedy publikowanych plotek, wyrzucono do kosza całą pierwotną historię i morał, by zrobić coś, co opisano jako "rape fantasy" i "sexual torture porn". Oficjalnie wiadomo, że w kwietniu 2022 roku serial przeszedł spore dokrętki, gdy uznano, że trzeba zmienić kreatywny kierunek serialu.

Idol - zdjęcia

Idol

Serial Sama Levinsona zadebiutował na Festiwalu Filmowym w Cannes, a opinie po seansie są mocno podzielone i wzburzone. Idol przed debiutem na antenie HBO w przyszłym miesiącu, otrzymał pięciominutową owację na stojąco w Cannes, ale w sieci przeczytać możemy różne opinie, nawet takie wskazujące na skandaliczny wymiar serialu. Czytamy, że nawet jak na standardy HBO, serial zawiera szokującą ilość nagości i treści seksualnych z udziałem Lily-Rose Depp. Jedna z osób w swojej reakcji na serial napisała, że jest to "50 SHADES OF TESFAYE: A Pornhub-homepage odyssey", podczas gdy ktoś inny nazwał ten serial połączeniem Czarnego łabędzia z Sukcesją.

Po pokazie było naprawdę gorąco. Pojawiały się takie opinie jak: "Nienawidzę tego", "telewizyjna przynęta na kliki", "jestem zniesmaczony", a nawet "podobało mi się" lub "jest to lepsze niż myślałem". Większość jednak jest zgodna jeśli chodzi o to, jaką serial wywoła dyskusje, gdy już zostanie wyemitowany.

Idol - premiera pierwszego odcinka już 4 czerwca 2023 roku na HBO Max.