Istoty fantastyczne - spot nowego filmu Johna Krasinskiego. Powrót żartu z The Office

Istoty fantastyczne to nowy film familijny spod reżyserii Johna Krasinskiego, który w swoim dorobku ma serię kompletnie inną od zapowiedzianej produkcji, a mianowicie obie części Cichego miejsca. Jak sam przyznał, chciał teraz stworzyć film, który mogłyby obejrzeć jego dzieci i stąd pomysł na Istoty fantastyczne. Istoty fantastyczne zostało również przez Krasinskiego napisane, a opowie historię dziewczynki, która jest w stanie widzieć wymyślonych przyjaciół innych ludzi. Postanawia wykorzystać ten talent do odnalezienia zagubionych wymyślonych przyjaciół i doprowadzić ich do dzieci, które je wymyśliły.

Z okazji Super Bowl 2024, Universal Pictures opublikowało 30 sekundowy spot, który w prześmiewczy sposób nawiązuje do jednego z żartów z The Office, w którym grał zarówno Krasinski, jak i inny członek obsady, Steve Carell. Sprawdźcie, kto faktycznie jest reżyserem filmu, Johnem Krasinskim

W obsadzie filmu znajduje się również John Krasinski, Ryan Reynolds, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Maya Rudolph, Jon Stewart, Bobby Moynihan, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Christopher Meloni, Richard Jenkins, Awkwafina i Steve Carell.

Premiera filmu została zapowiedziana na 17 maja 2024 roku.