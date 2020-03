Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Które transmisje zostaną zrealizowane w 8K?

Prace przy organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Tokio trwają w najlepsze, a japoński rząd postawił sobie za cel uczynienie z tego wydarzenia poletka testowego dla technologii wysokich rozdzielczości. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami część zmagań sportowych ma być transmitowana w 8K oraz z 22.2-kanałowym dźwiękiem przestrzennym. Organizatorzy transmisji poinformowali, które relacje zostaną zarejestrowane w tej jakości.

Za organizację materiałów filmowych odpowiada państwowa telewizja NHK i to ona przekazała, które zmagania sportowców będzie można śledzić w 8K. Z pierwszym wyzwaniem technologicznym stacja zmierzy się już podczas ceremonii otwarcia. W jej trakcie dojdzie do realizacji pierwszej transmisji 8K prowadzonej na żywo z pokładu helikoptera. W podobny sposób zostanie zaprezentowana ceremonia zamknięcia Igrzysk.

Na tym jednak nie koniec, gdyż w natywnym 8K zobaczymy także szereg relacji ze zmagań biegowych. Przedstawiciele NHK chcą zaprezentować w wysokiej rozdzielczości m.in. finały biegów na 100 i 200 metrów mężczyzn, finał biegu na 200 metrów kobiet oraz finał sztafety na 400 metrów mężczyzn. W 8K zobaczymy także finały zawodów w piłkę nożną kobiet i mężczyzn, piłkę siatkową kobiet oraz niektóre starcia w tenisie stołowym, pływaniu, badmintonie i judo. W 8K relacjonowane będą również Igrzyska Paraolimpijskie, które odbędą się w sierpniu tego roku.

Dostęp do relacji w tak wysokiej rozdzielczości będzie oczywiście mocno utrudniony, gdyż odbiorniki 8K wciąż stanowią margines rynku telewizyjnego. Nie wiadomo też, czy do realizacji transmisji dojdzie w planowanym terminie od 24 lipca do 9 sierpnia. Istnieje szansa, że w obliczu epidemii koronawirusa Japończycy zostaną zmuszeni do przesunięcia daty tegorocznych Igrzysk.