Gwiazda Challengers w nowych Igrzyskach śmierci? Miałby zagrać młodego Haymitcha

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lionsgate Films

Reklama

W czerwcu Suzanne Collins, autorka bestsellerowej serii Igrzyska śmierci, ogłosiła, że pisze nową powieść z tego cyklu. Sunrise on the Reaping, bo taki tytuł nosi nowa pozycja, opowie historię rozgrywającą się 40 lat po wydarzeniach z Ballady ptaków i węży. Książka ma się ukazać w księgarniach 18 marca 2025 roku.

Od razu wtedy też potwierdzono, że trwają już prace nad filmową adaptacją. A teraz pojawiła się informacja, kto może zagrać młodego Haymitcha Abernathy'ego, na którym skupią wydarzenia prequela. Do tej pory wcielał się w niego Woody Harrelson.

Mike Faist jako Haymitch Abernathy?

Według serwisu Production Weekly w młodego Haymitcha ma wcielić się Mike Faist, którego mogliśmy ostatnio oglądać w Challengers u boku Zendayi oraz Josha O'Connora. Natomiast jest to niepotwierdzona informacja i należy ją traktować jako plotkę.

fot. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) // Pascal Pictures // Josh O'Connor (po lewej) i Mike Faist (po prawej) w filmie "Challengers"

Nowy film wyreżyseruje Francis Lawrence, który stał za kamerą Igrzysk śmierci: W pierścieniu ognia oraz dwóch kolejnych części, a także Ballady ptaków i węży z 2023 roku.

Adam Fogelson z Lionsgate Motion Picture Group we wcześniejszym wywiadzie zachwalał pracę Suzanne Collins. Ponadto docenił, że znowu będą mogli współpracować z utalentowanym Lawrencem, którego darzą zaufaniem.

Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia jest legendarne i góruje nad historią Igrzysk, nawet nad czasami Katniss Everdeen ćwierć wieku później. Podobnie jak fani na całym świecie, z niecierpliwością wyczekujemy tego ekscytującego powrotu do Panem.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping - premiera jest zaplanowana na 20 listopada 2026 roku.