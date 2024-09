Natasha Lyonne dołączyła do MCU. Czy Elizabeth Olsen miała rady dla koleżanki z obsady?

fot. IMDb

His Three Daughters to film, w którym zagrała Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne oraz Carrie Coon. Każda z nich należy do rodziny Kinowego Uniwersum Marvela. Elizabeth Olsen na przestrzeni wielu filmów i seriali wcielała się w Wandę Maximoff. Z kolei Carrie Coon zagrała w Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, gdzie wcielała się w Proximę Midnight. Nowym nabytkiem MCU jest Natasha Lyonne, która ma pojawić się w nowej Fantastycznej czwórce. Dla aktorki nie jest to pierwszy raz z komiksową produkcją - przed laty wystąpiła w Blade: Mroczna Trójca.

Czy Elizabeth Olsen miała rady dla koleżanki z obsady?

W rozmowie z Total Film Olsen zapytano o rady, które przekazała swojej koleżance z obsady jeśli chodzi o dołączenie do MCU. Okazuje się, że jego gwiazda nie miała żadnych porad.

Nie, ona nie potrzebuje rad. Potrafi sobie poradzić sama w tym świecie. To bardzo twarda sztuka. Myślę, że sama wie o tym, że jest w stanie nawigować w tej sytuacji.

Carrie Coon również nie szczędziła Lyonne komplementów:

To jedna z najmądrzejszych osób, jakie poznałam.