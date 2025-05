Igrzyska śmierci - tego zwycięzcę już znacie z poprzednich części. Kto go zagra w prequelu?

Obsada Wschodu słońca w dniu dożynek, wyczekiwanego prequela Igrzysk śmierci o Haymitchu Abernathym, wciąż się poszerza. Tym razem dołącza do niej Kelvin Harrison Jr., który wcieli się w rolę Beeteego, zwycięzcę 34. edycji tytułowych rozgrywek i ojca Amperta Latiera. Poniżej przypominamy resztę aktorów, których już wkrótce zobaczymy na wielkim ekranie.

Nadchodzący film jest adaptacją kolejnego prequela do bestsellerowej serii Igrzysk śmierci. Rozgrywa się dwadzieścia cztery lata przed główną serią. Śledzimy w nim losy młodego Haymitcha Abernathy'ego, który został wybrany na trybuta i będzie musiał walczyć o przetrwanie na arenie. Postać od zawsze była jedną z najpopularniejszych we franczyzie i fani latami prosili o książkę skupioną na jego przeszłości.

Reżyserią zajmuje się Francis Lawrence, który już wcześniej tworzył produkcje osadzone w uniwersum The Hunger Games. Współscenarzysta pierwszej części serii, Billy Ray, napisze scenariusz. Brad Simpson i Nina Jacobson zajmą się produkcją. Zdjęcia rozpoczną się w lipcu 2025 roku.

Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ma trafić do kin 20 listopada 2026 roku.

Zobacz także: Dwukrotna zwyciężczyni Oscara zagra w prequelu Igrzysk śmierci? Ten casting ucieszy wiele osób