Władca Pierścieni powraca w formie LEGO. Zobacz kreatywny filmik promujący nowe zestawy

fot. materiały promocyjne

LEGO po raz kolejny wraca do świata Władcy Pierścieni, tym razem przy pomocy krótkiego animowanego filmu. Półtora minutowe wideo promocyjne pokazuje kilka scen z legendarnej trylogii fantasy, odtworzonych przy pomocy klockowych wersji postaci i lokacji z Śródziemia. Filmik kończy się małym cameo Seana Austina, który grał postać Sama Gamgeego w produkcjach Petera Jacksona. Austin prowadzi narrację w tle, powtarzając swój wywód z drugiej części sagi o Jedynym Pierścieniu.

Cała inicjatywa powstała w ramach promocji nowych zestawów Lego rekonstruujących kilka lokacji z filmów Petera Jacksona. To właśnie przy pomocy tych klockowych adaptacji stworzono rzeczone wideo.

LEGO Władca Pierścieni - wideo promocyjne z Seanem Austinem

Trylogia Władca Pierścieni Petera Jacksona to epicka adaptacja powieści J.R.R. Tolkiena. Filmy zachwyciły efektami, muzyką i wiernością oryginałowi, zdobywając 17 Oscarów. Zrewolucjonizowały kino fantasy, inspirując gry, książki i seriale, a postacie i cytaty stały się kultowe. Wiele lat później dostały także trylogię prequeli adaptujących fabułę książki Hobbit. Marka żyje do dzisiaj, a najnowsze produkcje z uniwersum Śródziemia to Władca pierścieni: Pierścienie Władzy i Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

