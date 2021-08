Igrzyska Śmierci - Ballada ptaków i węży zostanie zekranizowana. Kiedy ruszą prace na planie?

Źródło: Media Rodzina

Igrzyska Śmierci to popularna franczyza oparta na książkach Susan Collins, które opowiadają o dystopijnym świecie, w którym przedstawiciele dwunastu Dystryktów muszą walczyć ze sobą o przetrwanie, żeby zapewnić rozrywkę bardziej uprzywilejowanym mieszkańcom państwa. W 2020 roku miała premierę Ballada ptaków i węży, która opowiada o wydarzeniach sprzed oryginalnej trylogii. Joe Drake, prezes Lionsgate, wyjawił, że zapowiedziany wcześniej prequel zacznie być kręcony w pierwszej połowie 2022 roku. Oznacza to, że do końca roku powinniśmy poznać obsadę filmu.

Fabuła Ballady Ptaków i Węży skupi się na Coriolanusie Snowie, który jako osiemnastolatek, lata przed tym, nim został dyktatorem w Panem, zostaje wybrany na mentora w Igrzyskach Głodowych. To ciężkie czasy dla przystojnego i czarującego chłopaka, który widzi w tym szansę na odmienienie losu swojej rodziny. Zostaje mu jednak przydzielona słaba dziewczyna z najbardziej ubogiego Dystryktu 12. Losy tej dwójki zostaną ze sobą splecione, a my będziemy mogli oglądać, jak Snow powoli staje się osobą, którą znamy z trylogii.

Fot. Imdb

Premiera jest przewidywana na późny 2023 albo wczesny 2024 rok. Przedprodukcja idzie bardzo sprawnie. Pierwsze cztery filmy we franczyzie Igrzysk Śmierci zarobiły prawie 3 miliardy dolarów, więc prawdopodobnie najbardziej opłacalna byłaby dystrybucja kinowa. Joe Drake powiedział, że wierzy, że jest publiczność, która chce powrócić do serii. W 2020 roku zapowiadano też, że reżyser poprzednich części, czyli Francis Lawrence, zajmie się też Balladą Ptaków i Węży. Casting nie został jeszcze ogłoszony.

Do franczyzy powrócą też producenci Nina Jacobson i Brad Simpson. Susan Collins będzie producentem wykonawczym, jak i zajmie się opracowaniem filmu, a Michael Arndt, zwycięzca Oscara za scenariusz do Małej Miss, zaadaptuje go. Wcześniej był pisarzem dla Igrzysk śmierci: W pierścieniu ognia, więc dla niego to też będzie powrót do serii.