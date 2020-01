Igrzyska śmierci - oto główny bohater prequela. Znamy go z trylogii

Suzanne Collins i jej Igrzyska śmierci cieszą się do dziś sporym zainteresowaniem. Na podstawie jej książek powstały kasowe filmy, w których główną rolę zagrała Jennifer Lawrence. Teraz dowiedzieliśmy się, czego dotyczyć będzie nowa fabuła osadzona w dystopicznym świecie.

W książce zatytułowanej The Ballad Of Songbirds And Snakes, opowieść skoncentruje się na losach mieszkańców 64 lata przed wydarzeniami z pierwszego tomu trylogii z udziałem Katniss. Portal Entertainment Weekly podaje, że głównym bohaterem historii będzie Coriolanus Snow, zatem antagonista z poprzednich odsłon - prezydent Snow. Ten ma być w nowej odsłonie przyjaznym nastolatkiem, pełnym ambicji i marzeń. Prawdopodobnie dowiemy się, co sprawi, że w przyszłości stanie się bezwzględnym władcą. Poniżej możecie zobaczyć grafikę z książki, zaś fragmenty z opowieści dostępne są tutaj.

Książką swoją premierę ma mieć jeszcze w 2020 roku. Na jej podstawie powstać ma też kolejny film tworzony przez studio Lionsgate.