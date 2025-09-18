placeholder
Reklama
placeholder

Nowe zdjęcie z planu Igrzysk Śmierci! Jak wygląda prezydent Snow?

Prace na planie nowego filmu z serii Igrzysk Śmierci trwają - pojawiają się kolejne przecieki. Sprawdźcie, jak wygląda plakat, który prawdopodobnie zobaczymy w jednym z kadrów!
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  igrzyska śmierci 
Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
Haymitch Abernathy fot. Lionsgate
Reklama

Zdjęcia na planie filmu Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek rozpoczęły się w sierpniu tego roku. Do sieci trafił kolejny przeciek - tym razem jest to fotografia przedstawiająca plakat z wizerunkiem Ralpha Fiennesa, występującego jako prezydent Snow

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - nowe zdjęcie z planu

Nowe Igrzyska śmierci - rozpoczęto prace na planie. Zobacz wideo!

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - fabuła, data premiery

Co 25 lat odbywa się specjalna edycja Głodowych Igrzysk, Ćwierćwiecze Poskromienia. Fabularnie będziemy śledzić wydarzenia z 50 Igrzysk Śmierci, czyli drugiej edycji Ćwierćwiecza. To właśnie wtedy liczba trybutów wybieranych na arenę została podwojona, co czyniło te igrzyska jednymi z najkrwawszych w historii. Haymitch Abernathy stara się nie myśleć zbyt wiele o swoich szansach. Jedynie zależy mu, aby przetrwać i być z dziewczyną, którą kocha. Gdy zostaje wywołane jego imię, czuje, jak wszystkie jego marzenia się rozpadają. Wyrwany od rodziny i miłości, zostaje przewieziony do Kapitolu razem z trzema innymi trybutami z Dystryktu 12: młodą przyjaciółką, która jest dla niego prawie jak siostra, nałogowym hazardzistą i najbardziej nadętą dziewczyną w mieście. Na początku igrzysk Haymitch uświadamia sobie, że jest skazany na porażkę. Ale ma w sobie coś, co każe mu walczyć... i sprawić, by ta walka odbiła się daleko poza śmiercionośną areną. 

Premiera kinowa filmu Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek odbędzie się 20 listopada 2026 roku

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - obsada

Joseph Zada - Haymitch Abernathy

arrow-left
Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - obsada
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: x

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  igrzyska śmierci 
Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Pokolenie V
-
Spoilery

Gen V - showrunnerkach o kulisach prac nad scenariuszem po śmierci Chance’a Perdomo

2 Ostatnia rubież
-

Szeryf z Alaski kontra samolot pełen przestępców. Zwiastun serialu Ostatnia Rubież

3 Wicked for Good
-

Wicked: Na dobre krótsze niż pierwsza część! Ile potrwa sequel?

4 Outlander - sezon 8
-

Ostatni sezon Outlandera ze zwiastunem. Zapowiada się na finał pełen emocji

5 Grave Encounters
-

Kultowe found footage z rebootem po 14 latach. Tropiciele mogił powracają

6 Daredevil
-

Daredevil: Odrodzenie dostanie 3. sezon. Zdjęcia ruszą w przyszłym roku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e180

Moda na sukces

s15e17

Masterchef (US)

s15e18

Masterchef (US)

s10e27

Wykute w ogniu

s11e10

Wykute w ogniu

s38e174

Zatoka serc

s27e29

Big Brother (US)

s42e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith

ur. 1971, kończy 54 lat

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt

ur. 1986, kończy 39 lat

James Marsden
James Marsden

ur. 1973, kończy 52 lat

Billy Eichner
Billy Eichner

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV