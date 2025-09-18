Nowe zdjęcie z planu Igrzysk Śmierci! Jak wygląda prezydent Snow?

fot. Lionsgate

Reklama

Zdjęcia na planie filmu Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek rozpoczęły się w sierpniu tego roku. Do sieci trafił kolejny przeciek - tym razem jest to fotografia przedstawiająca plakat z wizerunkiem Ralpha Fiennesa, występującego jako prezydent Snow.

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - nowe zdjęcie z planu

ROZWIŃ ▼

Nowe Igrzyska śmierci - rozpoczęto prace na planie. Zobacz wideo!

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - fabuła, data premiery

Co 25 lat odbywa się specjalna edycja Głodowych Igrzysk, Ćwierćwiecze Poskromienia. Fabularnie będziemy śledzić wydarzenia z 50 Igrzysk Śmierci, czyli drugiej edycji Ćwierćwiecza. To właśnie wtedy liczba trybutów wybieranych na arenę została podwojona, co czyniło te igrzyska jednymi z najkrwawszych w historii. Haymitch Abernathy stara się nie myśleć zbyt wiele o swoich szansach. Jedynie zależy mu, aby przetrwać i być z dziewczyną, którą kocha. Gdy zostaje wywołane jego imię, czuje, jak wszystkie jego marzenia się rozpadają. Wyrwany od rodziny i miłości, zostaje przewieziony do Kapitolu razem z trzema innymi trybutami z Dystryktu 12: młodą przyjaciółką, która jest dla niego prawie jak siostra, nałogowym hazardzistą i najbardziej nadętą dziewczyną w mieście. Na początku igrzysk Haymitch uświadamia sobie, że jest skazany na porażkę. Ale ma w sobie coś, co każe mu walczyć... i sprawić, by ta walka odbiła się daleko poza śmiercionośną areną.

Premiera kinowa filmu Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek odbędzie się 20 listopada 2026 roku.

Igrzyska Śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - obsada