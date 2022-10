Ile tak naprawdę kosztują darmowe gry?

fot. SIE

W trakcie obecnej generacji wojen konsolowych wiele zależy od usług abonamentowych Sony i Xboxa. Potwierdza to fakt, że obie firmy niedawno zrestrukturyzowały PlayStation Plus i Xbox Game Pass. Wniosek złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przez Snail Games tylko nas w tym utwierdza.

We wrześniu Snail Games przygotowując się do wejścia na giełdę złożyło S1 w SEC. S1 jest jednym z wielu rutynowych dokumentów finansowych, których Komisja wymaga przed wyrażeniem zgody na wprowadzenie akcji na giełdę.

Snail Games to niezależny deweloper i wydawca najbardziej znany z Ark: Survival Evolved, od dewelopera Studio Wildcard. Snail Games bardzo podkreśla ten fakt, wymieniając grę z nazwy co najmniej 40 razy w swoim S1.

Snail twierdzi, że w roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, zdecydowana większość przychodów pochodziła ze sprzedaży cyfrowej za pośrednictwem platform internetowych takich jak Steam, Xbox Live i PlayStation Network. Co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że fizyczna płyta z grą jest na drodze do wyginięcia.

fot. materiały prasowe

Co ciekawsze, Snail przyznaje, że w listopadzie 2021 roku Sony zapłaciło 3,5 miliona dolarów, aby przez pięć tygodni Ark było darmową grą dla członków PlayStation Plus. Umowa przewidywała, że gra musiała spełnić lub przekroczyć pewne nieokreślone „zobowiązania wydajnościowe” – prawnicze sformułowanie na „gra musi wygenerować określoną liczbę pobrań, aby zarobić całkowitą zakontraktowaną kwotę”. Ten darmowy okres rozpoczął się 1 marca 2022 roku, a Snail twierdzi, że gra już pierwszego dnia spełniła oczekiwania.

Należy pamiętać, że Sony zapłaciło 3,5 miliona dolarów, nie otrzymując nic w zamian poza nadzieją, że gra pomoże utrzymać obecnych subskrybentów i być może sprowadzi kilku nowych. Jednak Sony nie był jedyną korporacją płacącą Snail Games za przywilej oferowania Ark za darmo swoim klientom.

Microsoft zawarł umowę licencyjną ze Snail Games w 2018 roku, aby móc oferować Ark na Game Passie. Podczas gdy wydawca nie wspomniał o przychodach z poprzednich lat, stwierdził, że Ark 1 zgarnął 2,5 miliona dolarów tylko w pierwszych dwóch kwartałach 2022 roku. Zaznaczył również, że jest to na tyle lukratywne, że zmienili swoją umowę z Game Pass, aby Ark pojawiał się co roku bez daty wygaśnięcia. Snail Games otrzymało także kolejne 2,3 miliona dolarów od Xboxa w tym roku, oznaczone jako „odroczony przychód” za Ark 2, które ukaże się w przyszłym roku. Kontrakt na Ark 2 jest ważny przez trzy lata, ale w zależności od popularności gry, to również może się zmienić.

Oszałamiający jest fakt, że to tylko jedna gra. Sony ma do pięciu darmowych tytułów miesięcznie dla abonentów PS Plus. Choć niektóre z nich nie są za specjalne, to często można wśród nich znaleźć przyzwoite, a czasem starsze perełki. Yakuza: Like a Dragon, FIFA 22, Ghostrunner i Hitman 2 były ostatnio dostępne jako darmowe tytuły PS+. Bazując na liczbach z Ark, można założyć, że Sony wydaje od 7,5 do 17,5 miliona dolarów miesięcznie, aby uszczęśliwić abonentów PS+.

Sony i Microsoft mocno stawiają na swoje platformy subskrypcyjne. Wydają miliony dolarów miesięcznie na gry, które nie przynoszą im bezpośrednich dochodów. Można więc powiedzieć, że wydają pieniądze, aby utrzymać i powiększać przychody płynące z subskrypcji, a tym samym także z aktywności graczy na ich platformach.