George R.R. Martin wskazał najlepszy finał serialu. Nie jest to Gra o tron

Fani George'a R.R. Martina niecierpliwie wyczekują pozytywnych wieści w sprawie Wichrów zimy, czyli szóstego tomu serii Pieśń lodu i ognia. Liczą na to, że słynny autor podzieli się nimi na swojej stronie internetowej Not A Blog. Ostatnio udostępnił tam nowy wpis, ale tym razem dotyczył świata seriali. Niestety nie miał on nic wspólnego z Grą o tron czy Rodem smoka.

Sześć stóp pod ziemią z najlepszym finałem serialu

Pisarz w nowym poście nawiązał do listy Vanity Fair, stwierdzając, że jego ulubionym odcinkiem wśród seriali jest finał Sześć stóp pod ziemią. Produkcja zadebiutowała na HBO w 2001 roku i jest uważana za kultową. Ta czarna komedia opowiada o członkach dysfunkcyjnej rodziny, która prowadzi niezależny zakład pogrzebowy. Martin napisał:

Gdybym miał wybrać jeden odcinek, który jest bardziej perfekcyjny od wszystkich na liście, byłby to ostatni odcinek Sześć stóp pod ziemią.

Przyznał, że sam serial nie jest jego ulubionym, ale finałowy odcinek uważa za arcydzieło. Dodał też:

Ten serial bardzo mi się podobał, ale nie mogę powiedzieć, że pokochałem go tak samo jak Rzym, Deadwood, Fargo czy kilka innych seriali, których nie ma na liście, ale ten ostatni odcinek był zdecydowanie najlepszym finałem w całej historii telewizji i nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł zrobić to lepiej.

Martin na pewno nie może tego powiedzieć o finale Gry o tron, który jest jednym z najgorzej ocenianych w historii telewizji. Autor nie zdążył napisać zakończenia, dlatego twórcy musieli sami je stworzyć. Niestety nie wzbudziło ono satysfakcji fanów.

