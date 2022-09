Plan rodzinny Xbox Games Pass ze szczegółami. Ile kosztuje?

fot. Xbox

Od pewnego czasu plotkowało się o tym, że Microsoft chce wprowadzić rodzinny abonament Xbox Game Pass. Ostatecznie firma to potwierdziła, ale szczegóły nie były znane, aż do tej chwili. Teraz bowiem właśnie rodzinny abonament XBP wystartował na kilku rynkach świata. Skorzystać z tej opcji mogą mieszkańcy Irlandii czy Kolumbii. Jakie korzyści z tego płyną i ile kosztuje Game Pass Friends & Family?

Póki co nie można jednoznacznie stwierdzić, jaka będzie cena usługi w Polsce, ale zapewne trzeba liczyć się z tym, że wyniesie ona mniej więcej tyle, ile w Irlandii. Tam rodzinny abonament Xbox Game Pass na konsolach i PC kosztuje niespełna 22 euro za miesiąc (104 zł) . W Kolumbii natomiast jest to jedynie 52 zł na miesiąc.

Abonament Xbox Game Pass Friends & Family oferuje wszystkie korzyści, jakie gracze czerpią z XGP Ultimate dla pięciu niezależnych od siebie kont. W ciągu roku jedynie osiem kont może zaakceptować dołączenie do danej rodziny.

Jedna osoba zarządza kontem i to na niej spoczywa obowiązek opłacania subskrypcji. To ona może dodawać do abonamentu nowych członków, ale wyłącznie z tego samego regionu. Członkowie z kolei nie mogą udostępniać Game Passa innym kontom na swojej konsoli. Nie dotyczy to konta zarządzającego usługą (do dwóch kont).

Microsoft udostępnił również oficjalny przelicznik abonamentu XGP Ultimate do Game Pass Friends & Family. Wygląda on następująco:

30 dni Xbox Game Pass Ultimate = 81 dni Xbox Game Pass Friends & Family;

30 dni Xbox Game Pass = 21 dni Xbox Game Pass Friends & Family;

30 dni PC Game Pass = 21 dni Xbox Game Pass Friends & Family;

30 dni Xbox Live Gold = 21 dni Xbox Game Pass Friends & Family;

30 dni EA Play = 6 dni Xbox Game Pass Friends & Family.

Na razie nie wiadomo, kiedy usługa wystartuje w kolejnych rynkach na świecie i kiedy dotrze również do naszego kraju.