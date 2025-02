materiały prasowe

Choć na razie dopiero przygotowujemy się do premiery produkcji Mickey 17 w polskich kinach, reżyser dzieła science fiction, Bong Joon-ho, postanowił zdradzić swoje plany na kolejne filmy. O tym, że następnym będzie animacja traktująca o stworzeniach morskich, wiedzieliśmy od dawna. Zdobywca 4 Oscarów najwyraźniej wie już jednak, który projekt zrealizuje później.

W rozmowie z MBC Korea Joon-ho Bong potwierdził, że po rzeczonej animacji zabierze się za film, który będzie łączył elementy horroru i kina akcji - akcja tej ekranowej opowieści ma rozgrywać się w podziemiach seulskiego metra. Reżyser uważa, że to jego "projekt życia", o którym mniej lub bardziej intensywnie myśli od 2001 roku. Postanowił nawet opisać pierwszą sekwencję:

Biegniemy przez podziemną część metra. Z wagonu, który znajduje się obok nas, wychodzą noszący bardzo podobne ubrania ludzie i kierują się w naszą stronę. Znów biegniemy. Na naszą stronę zaczyna przechodzić coraz więcej osób.

Co ciekawe, twórca o tym samym filmie najprawdopodobniej wzmiankował już kilka lat temu. Choć nie zdradził wówczas, o jaką produkcję chodzi, opisywał ją jako "podobną w skali do The Host: Potwora z 2006 roku", utrzymanego właśnie w konwencji horroru.

Mickey 17 zadebiutuje w polskich kinach 14 marca.