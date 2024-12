Ile będzie trzeba czekać na Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Aktor ma złe wieści

fot. Columbia Pictures

Spider-Man: Poprzez multiwersum zakończył się cliffhangerem, z którego rozwiązaniem publiczność czeka już rok, a opóźnienie prawdopodobnie będzie znacznie większe. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie poznamy faktycznie dalszy ciąg opowieści Milesa Morelsa i innych wyjątkowych Spider-Ludzi. W końcowej scenie ostatniego filmu poznaliśmy złą wersję Milesa. Wielu z Was mogło myśleć, że w jego rolę wciela się ten sam aktor, ale to nieprawda. Rolę Moralesa z innego wymiaru odgrywa Jharrel Jerome, który w wywiadzie dla Screen Rant potwierdził, że czeka nas jeszcze długie oczekiwanie do zamknięcia animowanej trylogii.

Nie zaprosili mnie jeszcze na żadne nagrania. Nie mogę powiedzieć więcej. Tak naprawdę to też wiele nie wiem. Wiem tyle, co ty, ale jestem podekscytowany, żeby wrócić do roli i zobaczyć, co wymyślili. Zwrot akcji w ostatniej części był kozacki.

