Sony skasowało większość Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Kompozytor zaprzecza

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony/Columbia Pictures

Reklama

Animowany Spider-Man Uniwersum wziął szturmem serca fanów Pajączka w 2018 roku. Świetna produkcja stworzona przez Phila Lorda i Chrisa Millera spotkała się z wielkim entuzjazmem i szybko zapowiedziano kolejne części. Spider-Man: Poprzez multiwersum był równie wielkim hitem - zarówno krytycznym, ale i komercyjnym. Historię Milesa Moralesa miało zwieńczyć Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, które oryginalnie miało pojawić się w kinach w 2024 roku. To się nie udało, a obsuwa została usprawiedliwiona chęcią dopracowania wszystkich detali w nadchodzącej produkcji.

Teraz się okazuje, że możemy na nią poczekać nawet do 2027 roku.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse skasowane

Jeff Sneider, znany insider z branży, poinformował o tym, że Sony Pictures wyrzuciło do kosza większość stworzonego już materiału do Spider-Man: Beyond the Spider-Verse z powodu "konfliktu wizji artystycznych" pomiędzy nimi a duetem producentów. To nie pierwszy konflikt Lorda i Millera ze studiem, ponieważ niedawno zdecydowali się nie przedłużać kontraktu z tą wytwórnią, w związku z czym nie będą przykładać ręki do kolejnych produkcji z Pajączkiem. Mieli odpowiadać za dwa spin-offy - Silk: Spider Society oraz Spider-Man Noir, przy którym również pokłócili się z Sony o budżet serialu.

Według raportu osoby pracujące nad Beyond the Spider-Verse ucieszyły się z powodu skasowania materiału. Mają teraz więcej czasu na spokojną pracę nad filmem. To doniesienie nie dziwi, ponieważ w zeszłym roku Vulture informowało o zarzutach w kierunku Lorda i Millera, którzy mieli szastać pieniędzmi i stawiać niemożliwe oczekiwania względem pracowników, których zmuszano do długich godzin pracy i braku jakichkolwiek przerw, nawet na weekend.

Naprzeciw tym doniesieniom staje Daniel Pemberton, kompozytor muzyczny obu poprzednich filmów, który postanowił za pośrednictwem X (wcześniej Twitter) zaprzeczyć raportowi Sneidera:

Zwykle nie lubię mówić o takich rzeczach, ALE uwierzylibyście, że czasem w internecie są treści, które niekoniecznie są prawdziwe?

Spider-Man: Poprzez multiwersum - najpotężniejsze postacie ze Spider-Ludzi

28. Spider-Cat – 14/42 (Marvel nie podał szczegółów dotyczących poszczególnych czynników)