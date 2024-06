W Spider-Man: Beyond the Spider-Verse nie będzie generatywnego AI. Chris Miller nazywa takie praktyki kradzieżą

fot. Sony Pictures Animation

Temat generatywnej sztucznej inteligencji w branży filmowej jest od jakiegoś czasu bardzo żywy. Marvel Studios za jej pomocą stworzyło napisy początkowe do serialu Tajna inwazja, co nie zostało przyjęte ciepło przez fanów. Mimo tego szef Sony, Tony Vinciquerrara, stwierdził, że studio planuje wykorzystywanie tego narzędzia do kolejnych projektów, ponieważ pozwala ono na "skuteczniejszą pracę". Podobnie w 2023 roku mówił założyciel DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, który powiedział, że użycie sztucznej inteligencji pozwoli na zaoszczędzenie 90% kosztów produkcji, bo do stworzenia filmu animowanego potrzebnych będzie jedynie 50 artystów, a nie 500 jak dotychczas.

Naprzeciw tym stwierdzeniom wystąpił Chris Miller, producent i scenarzysta filmów ze Spider-Verse.

W Spider-Man: Beyond the Spider-Verse nie będzie generatywnego AI

Chris Miller uspokoił fanów słowami:

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse nie ma generatywnej sztucznej inteligencji i jej nie będzie. Jednym z głównych celów filmu jest tworzenie nowych stylów artystycznych, których wcześniej nie było w filmie animowanym, a nie kradzież splagiatowanych przez AI, średniej jakości prac innych artystów.