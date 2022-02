The Last Days of Ptolemy Grey - zwiastun serialu. Samuel L. Jackson walczy o zachowanie wspomnień

AppleTV+

The Last Days Of Ptolemy Grey jest serialem opartym na powieści Waltera Mosleya o tym samym tytule. Autor pierwowzoru był zaangażowany w produkcję, pełniąc rolę producenta wykonawczego. Serial opowiada historię starszego mężczyzny (Samuel L. Jackson), o którym zapomniała rodzina, przyjaciele, a nawet on sam. Kiedy bohater popada w demencję, zostaje oddany pod opiekę Robyn (Dominique Fishback), co pozwala mu na krótkotrwały powrót wspomnień. Odzyskane wspomnienia powodują jednak chęć rozwiązania tajemniczej zagadki z jego przeszłości.

W obsadzie są także Cynthia Kaye McWilliams, Damon Gupton, Marsha Stephanie Blake, Omar Miller i Walton Goggins. Za reżyserię odpowiada Ramin Bahrani. W sieci zaprezentowano zwiastun:

Premiera serialu 11 marca na AppleTV+.