I'm the Grim Reaper - Sam Raimi zajmie się produkcją adaptacji komiksu internetowego. O czym opowiada?

fot. materiały prasowe

Sam Raimi to horrorowy guru, który nie raz i nie dwa zachwycał swoimi filmami z tego gatunku. Chociaż nie wraca za kamerę, to będzie on producentem wykonawczym nowego horroru, który stanowi adaptację popularnego komiksu internetowego o tytule I'm the Grim Reaper autorstwa Grave_Weaver, który w chwili pisania tego tekstu doczekał się aż 199 części. Zainab Azizi i Weaver również będą pełnić funkcje producentów, a autorka komiksu będzie zaangażowana w produkcję.

I'm the Grim Reaper - o czym fabuła?

I'm the Grim Reaper skupia się na postaci Scarlet, młodej kobiecie, która budzi się w dziewiątym kręgu piekła i nie ma pojęcia w jaki sposób tam trafiła. Szatan oferuje Scarlet powrót na ziemię, ale tylko pod warunkiem, że ta zostanie jego nowym Żniwiarzem. Scarlet nie zajmuje długo zrozumienie, że oferta Szatana jest o wiele gorsza niż podejrzewała.

Historia opisywana jest jako wręcz idealnie pasująca do stylu Sama Raimiego, który w mistrzowski sposób jest w stanie żonglować horrorem, komedią, absurdem i niezwykle obrazową przemocą.