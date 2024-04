Spider-Man 4 - Sam Raimi o potencjalnej kontynuacji. Jakby do niej podszedł?

fot. materiały prasowe

Sam Raimi gościł na uroczystej premierze filmu Boy Kills World, którego jest producentem. Tam też podczas jednego z wywiadów zapytano go o Avengers: Secret Wars oraz Spider-Mana 4. Z obydwoma projektami nie jest związany, ale na temat drugiego obszernie się wypowiedział. Na temat Avengers powiedział też tak: Nie mam żadnych planów, ale chętnie bym to zrobił.

Spider-Man 4 - Sam Raimi o potencjalnym filmie

Zapytano go o jego Spider-Mana 4, nie tego, co jest obecnie tworzony w MCU. Nie ma żadnych planów na kontynuację solowych przygód Pajączka, którego grał Tobey Maguire. Jednakże on już pojawił się w MCU w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu i według plotek odegra ważną rolę w filmach o Avengers. Raimi hipotetycznie omówił fakt, jakby podszedł do swojego Spider-Mana 4.

- Musiałbym wówczas wiedzieć, czego tym razem bohater miałby się nauczyć. Porozmawiałbym z Tobey'em i scenarzystami, aby dojść do tego, co będzie jego osobistym rozwojem. Jeśli mielibyśmy zrobić czwartego Spider-Mana, musielibyśmy wymyślić podróż, jaką Tobey Maguire jako postać musiałby przebyć i jakie przeszkody przezwyciężyć, by osiągnąć ten personalny rozwój. Miałbym też nadzieję, że czarny charakter zostałby wybrany jako reprezentacja tej przeszkody.

Sam Raimi wyreżyserował jeden film w MCU i był to Doktor Strange w multiwersum obłędu. Według plotek jest on jednym z kandydatów do reżyserii Spider-Mana 4 z Tomem Hollandem.