I'm Your Woman - zwiastun filmu. Rachel Brosnahan wyrusza w niebezpieczną podróż

Amazon Prime Video

I'm Your Woman to nowy film dramatyczny od Amazon Studios w reżyserii Julii Hart, która napisała również scenariusz do produkcji wraz z Jordanem Horowitzem. W sieci zadebiutował zwiastun projektu. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Film jest dramatem kryminalnym, którego akcja dzieje się w latach 70. XX wieku. Główna bohaterka produkcji zostaje zmuszona do ucieczki z dzieckiem, po tym jak jej mąż oszukał swoich wspólników. W ten sposób kobieta rozpoczyna swoją niebezpieczną podróż.

W obsadzie znajdują się Rachel Brosnahan, Arinzé Kene, Frankie Faison i Bill Heck.

I'm Your Woman - premiera filmu na Amazon Prime Video 11 grudnia.