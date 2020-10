The Expanse - zwiastun 5. sezonu. Nadchodzi bitwa o ludzkość

fot. materiały prasowe

The Expanse miał swój panel podczas New York Comic Con. Tam też ogłoszono, że premiera 5. sezonu odbędzie się 16 grudnia 2020 orku na całym świecie w Amazon Prime Video. Z uwagi na pandemię koronawirusa w tym dniu dostaniemy jeden odcinek, a potem co tydzień kolejne aż do 3 lutego 2021 roku, gdy premierę będzie mieć finał sezonu.

Zwiastun zapowiada się, że będzie się działo, obwieszczając, iż ten sezon pokaże widzom bitwę o ludzkość. Wszystko za sprawą Marco Inaros, który jednoczy po swojej strony znaczne siły i doprowadza do konfliktu.

The Expanse - zwiastun 5. sezonu

5. sezon The Expanse ma 10 odcinków.