fot. Ubisoft

Już wkrótce, bo 3 grudnia, Immortals Fenyx Rising będzie obchodzić swoje piąte urodziny. Z tej okazji firma Ubisoft postanowiła zrobić prezent graczom i rozdaje ten tytuł w wersji PC wszystkim zainteresowanym.

Immortals: Fenyx Rising za darmo możecie zdobyć w prosty sposób. Wystarczy udać się do cyfrowego sklepu Ubisoft Store, a następnie odebrać ten tytuł. Po tym zostanie on przypisany do waszej biblioteki w aplikacji Ubisoft Connect — tak jak wszystkie normalnie zakupione pozycje — i będzie dostępny bez żadnych ograniczeń. Pamiętajcie jednak, że z oferty możecie skorzystać jedynie do 2 grudnia.

Czy warto zainteresować się Immortals Fenyx Rising?

To trzecioosobowa przygodowa gra akcji z otwartym światem, w której gracze wcielają się w postać próbującą uratować greckich bogów. Tytuł spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony graczy, jak i krytyków — chwalono go m.in. za oprawę wizualną i satysfakcjonującą rozgrywkę. Pojawiały się nawet porównania do The Legend of Zelda: Breath of the Wild. W sieci swego czasu krążyły doniesienia o planach stworzenia kontynuacji, jednak ostatecznie podobno z niej zrezygnowano.