Immortals: Fenyx Rising za darmo! Ubisoft rozdaje dobrze ocenianą grę z 2020 roku
Przez najbliższe dwa tygodnie możecie odebrać za darmo Immortals: Fenyx Rising. Ciepło przyjęta przez graczy i krytyków produkcja z 2020 roku jest dostępna bezpłatnie do 2 grudnia w sklepie Ubisoft Store.
Już wkrótce, bo 3 grudnia, Immortals Fenyx Rising będzie obchodzić swoje piąte urodziny. Z tej okazji firma Ubisoft postanowiła zrobić prezent graczom i rozdaje ten tytuł w wersji PC wszystkim zainteresowanym.
Immortals: Fenyx Rising za darmo możecie zdobyć w prosty sposób. Wystarczy udać się do cyfrowego sklepu Ubisoft Store, a następnie odebrać ten tytuł. Po tym zostanie on przypisany do waszej biblioteki w aplikacji Ubisoft Connect — tak jak wszystkie normalnie zakupione pozycje — i będzie dostępny bez żadnych ograniczeń. Pamiętajcie jednak, że z oferty możecie skorzystać jedynie do 2 grudnia.
Czy warto zainteresować się Immortals Fenyx Rising?
To trzecioosobowa przygodowa gra akcji z otwartym światem, w której gracze wcielają się w postać próbującą uratować greckich bogów. Tytuł spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony graczy, jak i krytyków — chwalono go m.in. za oprawę wizualną i satysfakcjonującą rozgrywkę. Pojawiały się nawet porównania do The Legend of Zelda: Breath of the Wild. W sieci swego czasu krążyły doniesienia o planach stworzenia kontynuacji, jednak ostatecznie podobno z niej zrezygnowano.
Źródło: store.ubisoft.com
