Imperium chmur: "nowa" książka Jacka Dukaja po wakacjach

fot. Anna Zemanek

Jacek Dukaj jest jednym z najbardziej cenionych przez czytelników i krytyków polskich autorów fantastyki. Zasłynął m.in. powieściami Lód, Czarne oceany czy Inne pieśni, ale na koncie ma wiele innych utworów. Od kilku lat tworzy znacznie mniej, ale każdy jego nowy tekst jest wydarzeniem dla czytelników fantastyki w Polsce. Na motywach jego tekstów powstały m.in. serial Kierunek: Noc oraz animacja Katedra.

Wydawnictwo Literackie poinformowało właśnie, że 2 września wyda utwór Imperium chmur Jacka Dukaja. Tekst ten po raz pierwszy ukaże się jako niezależna książka. Mikropowieść oryginalnie ukazała się w 2018 roku w antologii Inne światy inspirowanej obrazami Jakuba Różalskiego. Za Imperium chmur Jacek Dukaj otrzymał Nagrodę Literacką im. Jerzego Żuławskiego.

Oto okładka oraz opis Imperium chmur:

Źródło: Wyd. Literackie

Zmierzch kultury samurajów i narodziny nowej Japonii. Życie, nauka i wojna. Literacki majstersztyk inspirowany „Lalką" Bolesława Prusa.

Pod koniec XIX wieku do cesarza Mutsuhito trafia Stanisław Wokulski, emisariusz Kraju, Którego Nie Ma, aby zawrzeć sojusz oparty na odkryciu doktora Geista: technologii metalu lżejszego od powietrza.

W górskich stoczniach Hokkaidō zbudowanych przez Juliana Ochockiego, pod osłoną chmur, powstaje ażurowa flota Cesarskiej Marynarki Nieba. A każde słowo i czyn Ochockiego zapisuje Kiyoko, córka samuraja zbuntowanego przeciwko porządkom rozumu i demokracji.

I to poprzez Kiyoko przeżywamy rewolucje przemysłowe zrodzone z kaligrafii, wojny napisanej na nowo Japonii i historię jej niemożliwej przemiany. Przeżywamy przemijanie języków, obyczajów i cywilizacji.

Czeka Was niezwykła literacka podróż. Imperium chmur to mnogość postaci, obrazów i pomysłów, bogactwo historycznych i literackich odniesień. To powieść o wędrowaniu znaczeń między umysłami i kulturami, i o sztuce czystego przeżywania.