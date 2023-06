Incepcja – o co chodziło z zakończeniem? Christopher Nolan wyjaśnia po latach

Źródło: materiały prasowe

Christopher Nolan jest dobrze znany z tego, że pozostawia część widowni łapiącą się za głowy po obejrzeniu jego filmów. Przykładem tego może być Incepcja z 2010 roku. Jej ostatnia scena przedstawia Cobba (Leonardo DiCaprio) w pozornie szczęśliwym zakończeniu ze swoją rodziną. Fani zastanawiali się, czy ostatnie momenty filmu prezentują rzeczywistość czy kolejny sen. 13 lat później, reżyser poruszył ten temat.

Incepcja - Christopher Nolan o zakończeniu

W trakcie trasy promującej film Oppenheimer, Nolan wyjaśnił w rozmowie z Wired, co jego zdaniem widzowie powinni wynieść z końcowej sceny Incepcji:

- Zakończenie Incepcji jest właśnie takie. Istnieje nihilistyczna wizja tego zakończenia, prawda? Ale, zauważmy, że on (Cobb) poszedł do przodu i jest ze swoimi dziećmi. Dwuznaczność nie ma tu wymiaru emocjonalnego. To coś intelektualnego dla widowni.

Te słowa mogą być sugestią, że to, czy Cobb doświadcza spotkania z rodziną w rzeczywistości czy w śnie, jest sprawą drugorzędną. Koniec jego wątku można interpretować na wiele sposobów, według własnego uznania.

Twórca też dodaje, że prawdziwą rzeczywistością jest ta, w której obecnie Cobb się znajduje, więc nie ma znaczenia, czy bączek się kręci czy nie.

- Prawdziwym sednem tej sceny - to zawsze powtarzam ludziom - jest to, że Cobb nie patrzy na bączka. Patrzy na swoje dzieci. Pozostawił to a sobą. To ma emocjonalną wartość.

Incepcja – o czym jest?

Incepcja przedstawia możliwości ingerowania w ludzki umysł dzięki zaawansowanej technologii umożliwiającej wpływ na marzenia senne. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) to utalentowany złodziej w niebezpiecznej sztuce wydobywania informacji ze świadomości osób znajdujących się w fazie głębokiego snu. Wyjątkowe umiejętności Cobba uczyniły z niego ważnego gracza w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale i najbardziej poszukiwanego zbiega, a za swoją pozycję zapłacił utratą żony Mal i rodzinnego szczęścia. Bohater otrzymuje szansę na odkupienie – może odzyskać stracone życie pod warunkiem dokonania „incepcji”.