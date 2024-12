Ghost Rider w MCU? Może pojawić się w Spider-Manie 4!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według plotek Nicolas Cage ma wcielić się w Johnny'ego Blaze'a, czyli Ghost Ridera w filmach MCU. Podobno mógłby pojawić się w jednej z najbardziej oczekiwanych produkcji, czyli Spider-Manie 4.

Ghost Rider – powrót

Niedawno Ryan Reynolds potwierdził, że wraz z reżyserem, Shawnem Levy chcieli powrotu Cage'a w roli Ghost Ridera w Deadpool & Wolverine, ale niestety się nie udało.

To było w jednej z pierwszych wizji. Mieliśmy wersje tej sekwencji, ale kiedy wszystko ustaliliśmy, zaczynasz to sprawdzać... Staramy się zrobić film jak najbardziej odpowiedzialnie. To duży budżet. To największy budżet ze wszystkich filmów o Deadpoolu, ale trzeba narzucać sobie ograniczenia, co według mnie ułatwia asymetryczne myślenie i kreatywność. Jeśli masz za dużo czasu albo pieniędzy, to zwykle zabija ten rodzaj kreatywności. Więc tak, zmniejszasz rzeczy. Ale rozmawialiśmy z Niciem Cagem. Chcieliśmy go złapać, ale nie wyszło. Cieszyłbym się, gdyby się udało.

Nie znamy powodów, przez które Cage odrzucił tą propozycję, ale od tamtego czasu mógł już zmienić zdanie i jednak zdecydować się na powrót do Marvela. Daniel Richtman rozbudził nadzieję w taki sposób:

Mogę potwierdzić, że Nic Cage powróci do swojej roli Johnny'ego Blaze'a/Ghost Ridera w nadchodzącym projekcie. Nie mogę jeszcze zdradzić, którym, ale nie zostało zbyt wiele opcji.

Najbardziej logicznym projektem, w jakim Ghost Rider mógłby się pojawić, jest film Avengers: Secret Wars. Plotki sugerują jednak, że miałby być to jeden z bohaterów Spider-Mana 4, gdzie Spider-Man i Ghost Rider mieliby połączyć siły w walce z Mephisto. Nie wiadomo, czy taki scenariusz był w ogóle faktycznie rozważany przez Marvela.

Na razie nie ma jeszcze żadnych oficjalnych informacji od Marvela na temat potencjalnej fabuły czy innych bohaterów występujących w Spider-Manie 4. Film zadebiutuje w kinach 24 lipca 2026 roku.

Film Ghost Rider z Nicolasem Cagem w roli głównej jest dostępny do obejrzenia na Netflixie.