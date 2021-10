Incredible Hulk - Norton bez przerwy zgłaszał uwagi do scenariusza. Nawet producent był w kropce

Fot. Marvel

Incredible Hulk był jednym z pierwszych filmów w MCU. Jednak szybko okazało się, że Marvel ma inny pomysł na Bruce'a Bannera, niż ten przedstawiony w produkcji. W 2012 roku Mark Ruffalo zastąpił Edwarda Nortona w roli Hulka. A książka The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe rzuca nowe światło na tą zmianę. A także na to, jak producent Stephen Broussard czuł się na planie.

Według wyjawionych w książce informacji Edward Norton miał stworzyć zarys historii do Incredible Hulk przed etapem produkcji, jednak ograniczona ilość czasu mu to uniemożliwiła. To sprawiło, że musiał zmieniać scenariusz podczas samego kręcenia filmu, co ostatecznie wprowadziło kontrowersyjną dynamikę na planie. Choć przy projekcie pracowało wielu producentów, tylko jeden był cały czas na miejscu. Stephen Broussard był na planie codziennie i miał nadzieję, że to doświadczenie dostarczy mu tyle wiedzy, ile Kevin Feige zdobył na początku kariery pracując przy produkcjach o X-Menach.

Kevin Feige przychodził, kiedy mógł, ale było wiele dni, gdy byłem jedyną osobą na planie. Głosem producentów. Ale byłem też najmłodszy. I miałem wrażenie, że w każdej chwili ktoś może się do mnie odwrócić i powiedzieć: "Możesz już sobie iść i zostawić to dorosłym".

Widać, że Stephen Broussard, wtedy jeszcze niedoświadczony, nie wiedział jak zachować się na planie. A ciągłe uwagi Nortona w kwestii scenariusza mu nie pomagały.

