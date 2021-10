Avengers trafiają na śmiercionośną Wdowę Hulk. Nowi złoczyńcy już idą na Mścicieli

Marvel

W najnowszym numerze Avengers #49 od Marvela, tytułowi bohaterowie konfrontują się z Zimową Strażą o los Atlantydy, ale niespodziewanie z głębin wyłania się szkarłatna She-Hulk, niosąca zniszczenie i zagrożenie dla obu drużyn.

W serii Avengers oglądamy podwodną potyczkę między Avengers, mieszkańcami Atlantydy i rosyjską drużyną Winter Guard. W rozgrywce pojawia się nagle również odmieniona Jennifer Walters. Przypomnijmy, że została ona pojmana przez Winter Guard i była przez miesiące torturowana w Red Room. Nastąpiła tam przemiana bohaterki w szkarłatną Winter Hulk, jeszcze potężniejszą i brutalniejszą wojowniczkę napromieniowaną gamma. Plan Czerwonej Wdowy powiódł się, usuwając wszelkie ślady świadomości Jennifer Walters i przemieniając ją w ostateczną broń Winter Guard przeciwko Avengersom.

Podczas gdy Avengers próbowali uratować Winter Hulk, zdołała uciec i zaatakować swoich porywaczy. Dochodzi do rewanżu She-Hulk z Czerwoną Wdową na dnie oceanu, co pozornie wydaje się być starciem do jednej bramki. Red Widow z Zimowej Straży wystawiła się na promieniowanie gamma, przechodząc transformację w Hulka. Dochodzi do widowiskowego pojedynku między dwoma bardzo silnymi bohaterkami, co niesie za sobą wiele zniszczeń w okolicach Atlantydy. Poniżej możecie zobaczyć okładki i plansze z Avengers #49.

Avengers #49

Co jeszcze ciekawego ujawnia nowy numer Avengers #49?

Komiks autorstwa Jasona Aarona, Javiera Garrona, Flaviano, Davida Curiela i Cory'ego Petita pokazuje nam także sytuację Namora w swoim królestwie.

Długoletni król Atlantydy, utracił swoje prawa do tronu

Plany Namora by poszerzyć swoje zasięgi poza tron Atlantydy i jego brutalność sprawiły, że stracił zaufanie swoich ludzi

Wotum nieufności doprowadza do głosowania wśród ludu Atlantydy

Społeczeństwo głosuje, by Namor ustąpił z tronu, co Sub-Mariner uważa za zdradę

Atlantyda jest zagrożona ze względu na atak Winter Guard. Namor odrzucony przez swój lud zastanawia się, czy warto podejmować walkę w obronie swojego kraju

Potencjalnym następcą tronu jest Attuma

Zakończenie World War She-Hulk wprowadzi czytelników do wyczekiwanego numeru Avengers #750, w którym tytułowa drużyna pozna tajemnicę prehistorycznych Avengers, odkryje tajemnicę Iron Inquisitora, a także zrekrutują nowych członków. To jednak nie wszystko. Pojawiły się nowe okładki i kadry promujące nadchodzące jubileuszowy 750. numer Avengers, który trafi do sprzedaży w USA 24 listopada. Wydarzenie to przygotuje podwaliny pod nadejście nowej ery. Multiversal Masters of Evil znowu dadzą się we znaki tytułowej drużynie, zmierzając w kierunku nadchodzącego wydarzenia Avengers Forever. W nim Avengers z alternatywnych rzeczywistości połączą siły, aby zmierzyć się z podobną drużyną złożoną ze złoczyńców.