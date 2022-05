Indiana Jones 5 potwierdza - nie ma sławnego archeologa bez Harrisona Forda. Nie będzie zastępstwa?

fot.materiały prasowe

Kathleen Kennedy, szefowa Lucasfilm, wypowiedziała się dla Vanity Fair na temat Indiany Jones 5. Jej zdaniem zobaczenie Harrisona Forda w roli sławnego archeologa tylko potwierdziło to, że studio nie będzie próbowało znaleźć innego aktora, by wcielił się w ikonicznego poszukiwacza przygód. Dla widzów ważne jest odtworzenie pewnego wyjątkowego uczucia podczas oglądania kolejnych odsłon wielkich franczyz - i właśnie to było dla nich ważne.

Szefowa Lucasfilm tak wypowiedziała się na temat filmów o Indianie Jones:

Nigdy nie stworzylibyśmy Indiany Jonesa bez Harrisona Forda. Po ukończeniu piątego filmu, mogę powiedzieć, że nie było dnia na planie, podczas którego nie pomyślałabym: "tak, to jest Indiana Jones".

Oficjalne szczegóły fabuły filmu Indiana Jones 5 nie są jeszcze znane. Reżyserem i autorem scenariusza jest James Mangold. Oprócz Harrisona Forda w produkcji ma zagrać także Mads Mikkelsen. Aktor znany z serialu Hannibal ma wcielić się w rolę czarnego charakteru.

Indiana Jones 5 ma trafić do kin 30 czerwca 2023 roku.