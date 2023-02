Indiana Jones 5 - jak odmłodzono w filmie Harrisona Forda? Antonio Banderas o swojej roli

Fot. Materiały prasowe

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to piąta część przygód tytułowego archeologa, w którego po raz ostatni wcieli się Harrison Ford. Za kamerą stanął James Mangold, który przejął serię od Stevena Spielberga. Scenariusz napisali Jez Butterworth i John-Henry Butterworth.

W ostatnim zwiastunie filmu mogliśmy zobaczyć odmłodzonego cyfrowo Harrisona Forda. Aktor odniósł się do tego w The Late Show with Stephen Colbert wyrażając duże uznanie, a także zdradzając, jak to się odbyło.

To jest moja rzeczywista twarz. W tym wieku. Mają ten program wykorzystujący sztuczną inteligencję, który może użyć każdy materiał filmowy będący własnością Lucasfilm, a zagrałem dla nich w wielu tytułach. Mają cały materiał, włączając w to nagranie, które nie zostało wydane... Mogli wydobyć wyraz twarzy oraz to skąd pada światło. Ale to moja twarz. Nakładam na twarz małe kropki i wypowiadam słowa, a oni robią to. To fantastyczne.

Wciąż niewiele wiadomo na temat fabuły widowiska, ale co jakiś pojawiają się szczątkowe informacje. Przykładowo w niedawnym podcaście dla Inside Total Film Antonio Banderas odniósł się do swojej roli w filmie. Potwierdził, że jego rola będzie mała, o czym wspominał już we wcześniejszych wywiadach. Oto pełna wypowiedź z najnowszej rozmowy:

To było piękne być tak blisko [Harrisona Forda]. Niektórzy dziennikarze mówią mi dziś: „O mój Boże, miałem 7 lat, kiedy wyszedł Shrek 2 i od tego czasu oglądam twoje filmy, a teraz mam 27 lat i przeprowadzam z tobą wywiad. I to samo przydarzyło mi się z Harrisonem. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Indianę Jonesa i oszalałem. Więc samo bycie tam było piękne. Moja rola jest bardzo mała. [Postać] nie jest złym człowiekiem - jest przyjacielem Indiany, który mu pomaga na pewnym etapie filmu. Ale to nic wielkiego.

W obsadzie zobaczymy Harrisona Forda, Phoebe Waller-Bridge, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderasa i Madsa Mikkelsena.

Indiana Jones 5 - premiera odbędzie się 30 czerwca 2023 roku tylko w kinach.