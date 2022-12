Indiana Jones 5 - reżyser o dokrętkach. Czy poznamy los syna Indy'ego?

fot. Lucasfilm/Disney

W grudniu 2022 roku John Williams, czyli autor muzyki w filmie Indiana Jones 5 zasugerował, że James Mangold planuje dokrętki z nowym zakończeniem. Reżyser podjął decyzję, by za pośrednictwem mediów społecznościowych się do tego odnieść. Choć z jego wypowiedzi wynika, że nie wiedział o tym, kto jest źródłem tej informacji.

Indiana Jones 5 bez dokrętek

James Mangold powiedział otwarcie, że film jest w 99% gotowy i nie ma w planach żadnych dokrętek i takowych też nie było. Dodaje, że postprodukcja kończy się za kilka tygodni. Do tego mówi, że na planach filmów Logan: Wolverine oraz Le Mans '66 również nie miał dokrętek.

https://twitter.com/mang0ld/status/1604718058144411648

https://twitter.com/mang0ld/status/1604860868269068288

https://twitter.com/mang0ld/status/1604731786931490816

https://twitter.com/mang0ld/status/1605092656219987969

https://twitter.com/mang0ld/status/1605053714061938689

W rozmowie z EW.com Mangold wyjaśnił też rolę Phoebe Waller-Bridge, która wbrew hipotezom trolli nie ma zastąpić Indiany Jonesa w głównej roli serii.

- Ona jest córką przyjaciela Indy'ego, którego też zobaczymy w filmie. Helena wpadła w tarapaty, które sprowadza do Indy'ego. Jest ona cudownym zbiorem sprzeczności - czarująca i błyskotliwa, ale także pełna problemów.

Indiana Jones 5 - co z Muttem?

Mutt jako buntowniczy syn Indiany Jonesa został przedstawiony w filmie Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Mangold w rozmowie z EW.com potwierdził, że postać grana w 2008 roku przez Shię LaBeoufa nie pojawi się w nowym filmie, ale sama fabuła odpowie on na pytanie, co się z nim stało.

Padł też temat Logan: Wolverine, czyli filmu żegnającego popularnego superbohatera. Mangold tłumaczy, że bardzo interesuje go pomysł bohatera na krańcu swojej drogi. To podejście i zainteresowanie jest też obecne w widowisku Indiana Jones 5.

- Co robi bohater, kiedy świat nie ma dla niego miejsca? Jest to interesujące, by spojrzeć na klasycznych bohaterów przez współczesne podejście.

Tłumaczy, że choć Logan był mroczny, dramatyczny i ponury, to Indiana Jones 5 taki nie będzie. Podkreśla że gdy objął projekt bynajmniej nie zaczął planować zrobienia z jego przygód czegoś kompletnie innego. Zależało mu na pokazaniu równowagi pomiędzy realistycznym i szczerym obrazem obecnego życia Indiany, a tym czym ta seria zawsze była, czyli pełnią przygody.

Indiana Jones 5 - premiera w 2023 roku w kinach.

Zobacz także: