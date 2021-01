Indiana Jones 5 - John Rhys-Davies bliski udziału w filmie? Aktor komentuje

Lucasfilm

Indiana Jones 5 to zapowiedziana kolejna odsłona przygód portretowanego przez Harrisona Forda archeologa. Za kamerą stanie James Mangold, a Ford powróci w głównej roli. Będzie to ostatnia część, która zakończy historię kultowego bohatera. W jednym z wywiadów John Rhys-Davies zapowiedział, że chętnie powtórzyłby swoją rolę jako Sallah, w którego wcielał się w pierwszej i drugiej części.

Oczywiście pod warunkiem, że twórcy filmu zechcą jego powrotu. Aktor udzielił jednak ciekawej wypowiedzi, która może sugerować, że już wcześniej prowadzone z nim były rozmowy dotyczące kontraktu.

Rozumiem, że chcą rzekomo zacząć kręcić w maju. Jestem sceptycznie do tego nastawiony i wątpię, że świat będzie gotowy do kręcenia takiego filmu już w tym miesiącu. Przypuszczam, że mogę zostać poproszony, aby w nim wziąć udział. Jeśli zostanę do tego wybrany, to będę służyć! Ale myślę, że powinniśmy poczekać jeszcze trochę i pozwolić naszym szefom faktycznie to ogłosić ,a potem możesz podzielić się moim szczęściem lub rozczarowaniem. Czy odpowiedziałem wystarczająco dyplomatycznie?

Na ten moment amerykańska premiera filmu Indiana Jones 5 jest przewidziana na 29 lipca 2022.