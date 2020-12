Kevin Spacey znów nagrał wigilijne wideo. Tym razem w słusznej sprawie

fot. zrzut ekranu z wideo

Kevin Spacey zakończył karierę aktorską na fali skandali i kontrowersji. Nikt raczej nie wierzy, że kiedykolwiek zobaczymy go na ekranie w nowej roli.

Od tego czasu co roku w Wigilię publikował wideo, w którym przekazywał widzom wiadomość. W poprzednich latach nawiązywało to dość wyraźnie do jego postaci Franka Underwooda z House of Cards. Tym razem jest inaczej.

Okazuje się bowiem, że Kevin Spacey nagrał świąteczne wideo w poważnym tonie, kierując swoją słowa do zmagających się z depresją ludzi, którzy rozważają samobójstwo. Na końcu wideo widzimy telefon zaufania dla osób z problemami na terenie Stanów Zjednoczonych.