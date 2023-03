Indiana Jones 5 - kategoria wiekowa ustalona. Bez niespodzianek

Disney/Lucasfilm

Indiana Jones 5 to ostatnia część serii, która będzie dostępna w kinach pod tytułem Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Organizacja MPAA ogłosiła, jaka kategoria wiekowa została temu filmowi przyznana. Nie ma tutaj niespodzianek, ale dzięki temu wiemy między innymi za co dokładnie ją przyznano.

Indiana Jones 5 - kategoria wiekowa

Kategoria wiekowa to PG-13, czyli standard w Hollywood dla wielkich superprodukcji. PG-13 oznacza, że w filmie może być materiał nieodpowiedni dla dzieci poniżej 13 roku życia, więc ma to dać sygnał rodzicom, by zachowali ostrożność. Indiana Jones 5 dostał taką kategorię z uwagi na sceny przemocy, akcji, wulgarnego języka i palenie papierosów.

Jest to o tyle ciekawe, że seria Indiana Jones odegrała kluczową rolę w powstaniu kategorii PG-13. To właśnie sceny z filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady sprawiły, że ta kategoria została stworzona w 1984 roku.

Indiana Jones i tarcza przeznaczenia

W obsadzie zobaczymy Harrisona Forda, Phoebe Waller-Bridge, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderasa, Johna Rhysa Daviesa i Madsa Mikkelsena. Tym razem za kamerą po raz pierwszy w serii nie stoi Steven Spielberg, który po latach próbowania doprowadzenia do realizacji i znalezienia pomysłu, podjął decyzję o przekazaniu pałeczki. Reżyserem i scenarzystą został James Mangold, znany z hitu Logan: Wolverine.

Indiana Jones 5 - premiera odbędzie się 30 czerwca 2023 roku tylko w kinach.