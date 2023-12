Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - reżyser o zakończeniu filmu. Miało być w nim więcej zjaw i duchów

Fot. Disney

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia był pierwszym filmem z serii, który nie wyreżyserował Steven Spielberg. Za kamerą stanął James Mangold, który również opracował scenariusz wraz z Jezem i Johnem-Henrym Butterworthami oraz Davidem Koeppem. W rozmowie z Gizmodo przyznał, że pierwotnie zakończenie filmu, w którym w tytułowego bohatera po raz ostatni wcielił się Harrison Ford, miało wyglądać inaczej.

Kiedy dołączyłem do filmu, ogrywali wiele różnych rzeczy, które w zasadzie były tylko powtórkami tego, co wydarzyło się w pierwszym filmie. Tylko było więcej zjaw i duchów, więc czułem się, jakbym ponownie oglądał pierwszą część, kiedy wyobraziłem sobie, co znajdowało się w istniejących scenariuszach.

James Mangold i Harrison Ford na planie filmu Indiana Jones 5

Według Mangolda Spielberg, George Lucas, Larry Kasdan i David Koepp w poprzednich filmach nie wykorzystywali tych samych motywów związanych z historią czy metafizyką. Reżyser w Indianie Jonesie 5 nie chciał się powtarzać na zasadzie drugiej Gwiazdy Śmierci, jak to było w Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Powiedział, że gdyby zostawili ten wczesny pomysł to dla widzów nie byłoby to nic zaskakującego, a do tego powtórzyliby czołówkę filmu, ale tym razem z 79-letnim Indy'm biegającym dookoła.

Czułem, że potrzebujemy czegoś bardziej szokującego, odważniejszego i czegoś, co wpłynie również na Indy'ego. Gdyby wrócił do nazistowskich Niemiec, byłby po prostu bohaterem próbującym powstrzymać Vollera [Madsa Mikkelsena] przed realizacją jego planu. Ale gdy znalazł się w miejscu, w którym wylądował ostatecznie w filmie, musiał zmierzyć się z poważniejszymi pytaniami dotyczącymi jego własnego życia i tego, co studiował przez całe życie. Pomyślałem, że to będzie ciekawsze. A poza tym zwykle odważniejsze rzeczy są lepsze, jeśli możesz je zrobić.

Ostatecznie w tytułowym artefaktem przeznaczenia okazał się mechanizm z Antykithiry, który Indiana wykorzystał do podróży w czasie.

