Indiana Jones - tytuł nadchodzącej gry wyciekł do sieci. Lucasfilm zarejestrowało kilka domen

Wygląda na to, że właśnie poznaliśmy tytuł nadchodzącej produkcji z Indianą Jonesem w roli głównej, za której stworzenie odpowiada zespół MachineGames. Jak zauważył jeden z użytkowników serwisu X, niejaki Kurakasis, Lucasfilm w dniu 9 stycznia zarejestrowało kilka domen, które wskazują na to, że produkcja ta będzie nazywać się Indiana Jones and the Great Circle. Co ciekawe, znak towarowy "The Great Circle" zarejestrowano w Europie już 2 lata temu i miał on dotyczyć między innymi gry.

Warto przypomnieć, że już 18 stycznia odbędzie się prezentacja Xbox Developer_Direct 24, a jednym z pokazywanych tam tytułów ma być właśnie nowe dzieło studia MachineGames. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie w trakcie tego wydarzenia oficjalnie zostanie ujawniony powyższy tytuł.