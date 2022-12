Najgorsze filmy 2022 wg krytyków. 365 dni: Ten dzień "promuje" polską kulturę lepiej niż Wiedźmin

fot. Netflix/Karolina Grabowska

Grudzień to czas podsumowań. Portal MetaCritic zbierający recenzje krytyków filmowych opublikował 15 tytułów, które dostały najgorsze oceny w 2022 roku. Jest to szczególnie ważne, że w tym zestawieniu króluje polski film 365 dni: Ten dzień, które zebrał najsłabsze recenzje ze wszystkich tytułów ocenianych w minionym roku. Nie jest to też zaskoczenie, bo 365 dni w zestawieniach z 2020 roku również królował pod tym względem i to doprowadziła do "wyróżnienia" polskiego filmu w nominacjach do Złotych Malin, czyli najgorszych z najgorszych. Sequel był już od razu dostępny w Netflixie i osiągnął popularność, a to też przełożyło się na zainteresowanie krytyków, którzy opublikowali swoje recenzje.

Pozostałe tytuły to hollywoodzkie filmy, które w negatywnych ocenach nie miały szans z polskim "hitem". Są tutaj zarówno filmy kinowe, jak i te tworzone od razu dla platform streamingowych; a dokładnie Netflixa.

Najgorsze filmy 2022 roku wg krytyków