Indiana Jones 5 - Steven Spielberg ocenia. Wyraża duże zaskoczenie

Steven Spielberg obejrzał film Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Przez lata sam próbował rozgryźć, jaką historię opowiedzieć w tej produkcji, którą chciał osobiście wyreżyserować. Potem podjął decyzję o przekazaniu pałeczki Jamesowi Mangoldowi, znanemu z filmów Logan: Wolverine czy Le Mans '66.

Indiana Jones 5 - Steven Spielberg ocenia

- Obejrzałem go dwa dni temu. Bob Iger zorganizował pokaz dla dyrektorów Disneya, a ja przyszedłem na niego razem z reżyserem Jamesem Mangoldem. Wszystkim film się podobł. To naprawdę dobry film o Indiana Jonesie. Jestem dumny z tego, co Jim osiągnął.

Legendarny reżyser też nie krył zaskoczenia po seansie, jak bardzo James Mangold uchwycił klimat oryginalnej trylogii stworzonej przez Spielberga.

- Kiedy światła się zapaliły, zwróciłem się do zebranych słowami: Cholera! Myślałem, że tylko ja wiem, jak kręcić takie filmy!

Indiana Jones 5 to zarazem wielki finał serii. Z każdej strony potwierdzono, że to ostatnia część i pożegnanie z archeologiem. Osoby, które widziały fragmenty scen na CinemaCon, są zgodne, że James Mangold w zaskakujący osób kręci to w stylu pierwszych trzech części. Ma to ten sam klimat.

Indiana Jones 5 - premiera w czerwcu 2023 roku.

