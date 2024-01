PlayStation Plus Extra i Premium - Resident Evil 2, Tiny Tina’s Wonderlands i inne gry trafią do katalogu w styczniu

fot. 2K Games

Reklama

Sony podało szczegóły dotyczące oferty PlayStation Plus Extra oraz Premium w styczniu 2024 roku. Katalog usługi powiększy się o kilka zróżnicowanych produkcji, w skład których wejdzie między innymi świetnie przyjęty przez graczy oraz krytyków remake Resident Evil 2 oraz Tiny Tina’s Wonderlands, czyli udany spin-off serii Borderlands. Biblioteka klasyków dostępnych w ramach PS Plus Premium zasili zaś m.in. Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace oraz bijatykę Street Fighter: 30th Anniversary Collection.

Poniżej możecie zapoznać się z pełną rozpiską. Wszystkie wymienione poniżej gry trafią do biblioteki już 16 stycznia.

PlayStation Plus Extra i Premium - nowe gry w styczniu

Tiny Tina's Wonderlands - Next Level Edition (PS4, PS5)

Resident Evil 2 (PS4, PS5)

Hardspace Shipbreaker (PS5)

LEGO City Undercover (PS4)

Just Cause 3 (PS4)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4)

Session Skate Sim (PS4, PS5)

Vampire: The Masquerade - Swansong (PS4, PS5)

Surviving The Aftermath (PS4)

PlayStation Plus Premium - nowe klasyczne gry (styczeń 2024)

Rally Cross (PS4, PS5)

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace (PS4, PS5)

Street Fighter: 30th Anniversary Collection (PS4)

Legend of Mana (PS4)

Secret of Mana (PS4)

fot. SIE