Przekręt - bohaterowie filmu Guya Ritchiego trafili do World of Tanks. Zobaczcie zwiastun

fot. wargaming.net

W World of Tanks wystartowało kolejne popkulturowe wydarzenie, tym razem inspirowane komedią kryminalną Przekręt. Gracze na PC oraz urządzeniach mobilnych mogą zasięgnąć pomocy pięciu bohaterów znanych z filmów Guya Ritchiego: Franky'ego Cztery Palce, Kulozebnego Tony'ego, Tommy'ego, Turka i Borysa Brzytwę.

Na wirtualnych czołgistów czekają również wyzwania w ramach przepustki bitewnej "Diamentowy przekręt", a ich ukończenie odblokuje w garażu zawartość związaną z filmem. Wydarzenie potrwa przez 14 dni - od 11 do 25 stycznia.

World of Tanks - zwiastun przepustki bitewnej Diamentowy przekręt

Kryminalny klimat wprowadzony zostanie również do World of Tanks Blitz za sprawą przepustki Operacja Przekręt, która dostępna będzie do 31 stycznia. Będzie ona oferować możliwość zdobycia między innymi pięciu awatarów inspirowanych filmem, kamuflaży dla czołgu oraz skórki "Caravan" dla czołgu Charioteer.