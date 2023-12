Ripley - pierwsze zdjęcie z nowej adaptacji książki. Andrew Scott o swojej roli

fot. Prime Video

Ripley to nowy limitowany serial, który trafi na platformę Netflix w 2024 roku. Powstał na podstawie powieści pt. Utalentowany pan Ripley autorstwa Patricii Highsmith. Twórcą produkcji jest Steven Zaillian (Irlandczyk, Moneyball). Warto dodać, że ten ośmioodcinkowy serial będzie w całości czarno-biały. Początkowo miał zostać wyemitowany w Showtime, ale stacja zrezygnowała z tego projektu. Ostatecznie serial przejął Netflix.

Ripley będzie wierną adaptacją. Andrew Scott o roli

To będzie kolejna adaptacja powieści Highsmith po filmach W pełnym słońcu (1960) oraz Utalentowany pan Ripley (1999). W tytułowej roli tym razem wystąpił Andrew Scott, który w ostatnim wywiadzie dla Variety powiedział:

Myślę, że wymaga się od ciebie uwielbiania swoich bohaterów i bronienia ich. Twoim zadaniem jest zadać sobie pytanie: "Dlaczego? Co to jest?". Nie kierujesz się opiniami ani wcześniejszym nastawieniem, jakie ludzie mogli mieć do Toma Ripleya. Musisz to wszystko odrzucić, spróbować ich nie słuchać i powiedzieć: "OK, cóż, muszę mieć odwagę stworzyć własną wersję i na swój sposób zrozumieć tę postać".

Zobaczcie poniżej pierwsze zdjęcie z serialu, na którym znajduje się Andrew Scott w roli Toma Ripleya.

Zaillian przyznał w tym samym wywiadzie, że odcinkowa forma pozwoliła mu zachować większą wierność historii, tonowi i subtelności twórczości Highsmith.

[Próbowałam] podejść do mojej adaptacji w sposób, w jaki wyobrażałem sobie, jak ona sama by to zrobiła.

Ripley - fabuła, obsada

W Nowym Jorku lat 60. Tom Ripley zostaje zatrudniony przez bogatego mężczyznę, aby przekonał swojego krnąbrnego syna, który znajduje się we Włoszech, do powrotu do domu. Tom wkracza w spokojne życie Dickiego Greenleafa za granicą, co okazuje się pierwszym krokiem w wejście do złożonego życia pełnego oszustw, fałszu i morderstwa.

Oprócz Scotta w Ripley występują Johnny Flynn jako Dickie Greenleaf i Dakota Fanning jako Marge Sherwood.