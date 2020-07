Indivisible - powstanie serial na podstawie gry RPG

fot. materiały prasowe/Lab Zero

Indivisible to gra akcji, łącząca jRPG i platformówkę, której fabuła koncentruje się na niezłomnej i skłonnej do buntu dziewczynie o imieniu Ajna. Jej życie zmienia się, gdy zostaje zaatakowany jej dom, co prowadzi do przebudzenia się w niej mocy. Bohaterka rozpoczyna walkę ze złem. Na podstawie gry powstanie serial, którego adaptacją zajmą się Meg LeFauve i Jonathan Fernandez.

Para twórców zajmie się scenariuszem i produkcją wykonawczą Indivisible dla platformy streamingowej Peacock telewizji NBCU. Serial stworzą studia Legendary Television i DJ2 Entertainment, które specjalizuje się w ekranizacjach gier wideo (Sonic. Szybki jak Błyskawica).

Meg LeFauve to scenarzystka nominowana do Oscara w kategorii Najlepszy scenariusz za W głowie się nie mieści. Napisała również scenariusz dla filmów Dobry dinozaur oraz była współautorką historii Kapitan Marvel. Z kolei Jonathan Fernandez to twórca scenariusza filmu Rob the Mob, gdzie zagrali Michael Pitt, Nina Arianda i Andy Garcia.

Indivisible - data premiery nie została podana.