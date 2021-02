Infinite Storm - Naomi Watts z główna rolą w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej

fot. materiały prasowe

Nominowana do Oscara Naomi Watts zagra główna rolę w opartym na prawdziwej historii Infinite Storm, nowym filmie w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej, twórczyni Śniegu już nigdy nie będzie, polskiego kandydata do Oscara 2021. Za projekt odpowiadają Bleecker Street oraz Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

Bleecker Street przejmie prawa do filmu w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Sony Pictures Worldwide Acquisitions zajmie się międzynarodową dystrybucją produkcji. Zdjęcia do filmu rozpoczną się jeszcze w lutym.

fot. materiały prasowe

Scenariusz do Infinite Storm został napisany przez Josha Rollinsa na podstawie artykułu Ty Gagne High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue, opowiadającego o historii Pam Bales, matki, pielęgniarki i przewodnika górskiego, która przebywała na samotnej wędrować na górę Mount Washington, gdy złapała ją zamieć, co doprowadziło do śmiałej akcji ratunkowej.