Zwiastun Eleanor the Great. 95-letnia aktorka w głównej roli reżyserskiego debiutu Scarlett Johansson
June Squibb nie zatrzymuje się. Po Thelmie 95-letnia aktorka wystąpiła w dramacie Eleanor the Great, którego zwiastun zadebiutował w sieci. Szykujcie chusteczki!
Eleanor The Great to dramat, który wyreżyserowała Scarlett Johansson. W tytułową bohaterkę wcieliła się 95-letnia June Squibb, którą niedawno mogliśmy oglądać w chwalonej komedii Thelma. Za scenariusz odpowiada Tory Kamen. W obsadzie są również Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht i Rita Zohar.
W sieci pojawił się zwiastun Eleanor The Great, który możecie zobaczyć poniżej.
Eleanor The Great - zwiastun
Eleanor The Great - fabuła, premiera
W filmie Eleanor The Great June Squibb energicznie wciela się w dowcipną i kłopotliwą 94-letnią Eleanor Morgenstein. Po druzgocącej stracie opowiada historię, która zaczyna żyć własnym, niebezpiecznym życiem. To komicznie wzruszająca analiza tego, jak historie, które słyszymy, stają się historiami, które opowiadamy.
Za produkcję odpowiadają studia Content Engineers, Dauphin Films i Maven Pictures. Dystrybucją zajmuje się Sony Pictures Classics.
Eleanor The Great - premiera w kinach 26 września.
