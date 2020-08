Injustice 3 ze Strażnikami? Grafika BossLogica rozbudziła nadzieje internautów

WBIE

Bardzo możliwe, że na nadchodzącym DC Fandome dowiemy się czegoś więcej nie tylko o ujawnionym już wcześniej Suicide Squad, czyli nowej grze studia Rocksteady (więcej informacji znajdziecie w tym miejscu). Pewne poszlaki wskazują na to, że możemy doczekać się także zapowiedzi… kolejnej odsłony serii komiksowych bijatyk Injustice. Niedawno ujawniono, że jednym z gości na sierpniowym wydarzeniu będzie Ed Boon, a teraz oliwy do ognia dolał też popularny w internecie grafik, BossLogic.

Artysta opublikował na swoim profilu na Twitterze grafikę, która przedstawiono logo „Injustic3”. Co ciekawe, widać na niej również symbole związane z grupą Watchmen (znaną z komiksów DC) – tarczę zegara oraz przypinkę Komedianta.

Oczywiście nie można wykluczyć, że w tym przypadku mamy do czynienia jedynie z fanowską pracą. Warto jednak zaznaczyć, że BossLogic w przeszłości współpracował z twórcami i wydawcami i gier. To właśnie on odpowiadał m.in. za grafikę ujawniającą Assassin's Creed: Valhalla. Bardzo możliwe, że i w tym przypadku dysponuje pewnymi informacjami, o których reszta internautów jeszcze nie wie.