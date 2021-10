Injustice - nowe zdjęcia z brutalnej animacji DC. Superman, Joker i inni

Fot. Materiały prasowe

Injustice to film animowany ze świata DC. Produkcja została zainspirowana grą wideo Injustice: Gods Among Us. Historia opowiada o Supermanie, który całkowicie zmienia się po niewyobrażalnej tragedii. Bohater zabija ukochaną Lois Lane, co doprowadza go na skraj szaleństwa. Członkowie Ligi Sprawiedliwości będą próbowali go powstrzymać, jednak zostaną zwróceni przeciwko sobie. Niedawno opublikowany zwiastun zapowiedział krwawy seans, co tylko potwierdza kategoria R animacji. Teraz zaś możemy przyjrzeć się nowym ujęciom, na których widać zbliżenia na poszczególnych bohaterów.

Na zdjęciach do Injustice możemy zobaczyć takich bohaterów jak: Mr. Terrific, Plastic Man, Mirror Master, Raven, Wonder Woman, Superman, Batman i Joker.

Injustice - Mr. Terrific i Superman

Obsada Injustice składa się z takich nazwisk jak: Justin Hartley (Superman), Anson Mount (Batman), Janet Varney (Wonder Woman), Anika Noni Rose (The Princess and the Frog) as Catwoman, Reid Scott (Green Arrow), Gillian Jacobs (Harley Quinn) Oliver Hudson (Plastic Man), Laura Bailey (Lois Lane), Faran Tahir (Ra’s al Ghul), and Yuri Lowenthal (Mirror Master).

Premiera Injustice na Blu-ray i w dystrybucji cyfrowej 19 października 2021 roku.