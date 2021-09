Injustice: Gods Among Us - zwiastun animowanej adaptacji gry od DC

DC

InJustice: Gods Among Us to popularna gra wideo z bohaterami DC, która doczeka się animowanej adaptacji o tym samym tytule. Seria Injustice przedstawia alternatywną linię czasu, w której Joker realizuje swój plan przeciwko Supermanowi i sprowadza go na mroczną ścieżkę. Świat w grze opanowany został przez Człowieka ze stali, który rządzi twardą ręką i powoli chyli się ku upadkowi. Tylko garstka pozostałych superbohaterów z Batmanem na czele, może powstrzymać swojego byłego przyjaciela i Jokera.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun animacji. Reżyserem produkcji jest Matt Peters (Justice League Dark), zaś za scenariusz odpowiedzialny jest Ernie Altbacke (Batman: Hush). Zobaczcie wideo:

W obsadzie głosowej wystąpią: Justin Hartley jako Superman, Anson Mount jako Batman, Laura Bailey jako Lois Lane i Rama Kushna, Zach Callison jako Damian i Jimmy Olsen, Brian T. Delaney jako Green Lantern, Brandon Michael Hall jako Cyborg, Edwin Hodge jako Killer Croc, Oliver Hudson jako Plastic Man, Gillian Jacobs jako Harley Quinn, Yuri Lowenthal jako Mirror Master, Flash i Shazam, Derek Phillips jako Nightwing i Aquaman, Kevin Pollak jako Joker i Jonathan Kent, Anika Noni Rose jako Catwoman, Reid Scott jako Green Arrow i Victor Zsasz, Faran Tahir jako Ra's al Ghul, Fred Tatasciore jako Captain Atom, Janet Varney jako Wonder Woman i Andrew Morgado jako Mirror Master Soldier.