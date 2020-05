Inny legendarny sportowiec też dostanie swój Ostatni taniec. ESPN szykuje nowy dokument

msn.com

Ostatni taniec, emitowana na platformie Netflix produkcja ESPN, wywołała prawdziwą furorę na całym świecie - dość powiedzieć, że przez kilka ostatnich dni była ona najpopularniejszą pozycją w ofercie serwisu streamingowego. Wygląda na to, że amerykańska stacja chce pójść za ciosem; już teraz ogłosiła ona powstanie podobnej w formie serii dokumentalnej, której bohaterem zostanie legendarny futbolista amerykański, Tom Brady.

Serial zatytułowany Man in the Arena będzie liczył 9 odcinków, a premierę zaplanowano na przyszły rok. Sam główny bohater twierdzi, że dokument pokaże "kluczowe momenty jego kariery, zwycięstwa i porażki".

Przypomnijmy, że 42-letni dziś Brady to ikoniczny quarterback drużyny New England Patriots. 6-krotnie zwyciężał w Super Bowl, 4-krotnie zostawał MVP finałów ligi. Na jego koncie znajduje się także kilkadziesiąt rekordów NFL.

Washington Post już teraz ocenia jednak, że przyszłoroczny dokument niemal na pewno nie będzie miał takiej mocy oddziaływania jak The Last Dance - wszystko przez to, że Brady jest wciąż aktywnym zawodnikiem, a jego popularność poza Stanami Zjednoczonymi w żadnym stopniu nie równa się z popularnością Michaela Jordana.