Polskie studio rozpoczyna współpracę z Sony. Zajmą się tajemniczym projektem

Polskie studio People Can Fly, które w 2022 roku obchodziło 20-lecie swojej działalności, nawiązało współpracę z Sony i zajmie się przygotowaniem prototypu gry opartego na jednej z marek PlayStation. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o kolejną odsłonę jednej ze znanych serii, czy też o zupełnie nową, jeszcze nieujawnioną markę japońskiego giganta.

Twórcy z People Can Fly mają obecnie ręce pełne roboty. Poza Project Delta pracują także nad kilkoma innymi projektami, których robocze nazwy budzą zainteresowanie w branży. Mowa między innymi o Project Gemini, tworzonym we współpracy ze Square Enix, Echo, realizowanym wspólnie z Kraftonem, a także o Project Bison, mającym być ostatnią produkcją VR studia.

W ostatnim czasie People Can Fly nie bało się wprowadzać znaczących zmian w swoim portfolio. W grudniu studio zawiesiło prace nad projektem Victoria oraz zdecydowało się ograniczyć prace nad kolejnym projektem o nazwie Bifrost. W kwietniu ogłoszono zaś anulowanie Project Dagger, przygodowej gry akcji, która miała powstać we współpracy z Take-Two Interactive.

Mimo powyższych zmian studio nadal ma w planach aż osiem projektów, które pozostają w toku, w tym Gears of War: E-Day, przygotowywane we współpracy z The Coalition.