Instagram wkrótce zostanie zablokowany w Rosji. To reakcja na działania firmy Meta

fot. Pixabay

Roskomnadzor, agencja zajmująca się m.in. kontrolą i cenzurowaniem mediów, podjęła decyzję o zablokowaniu Instagrama w Rosji. Jest to reakcja na ostatnie działania firmy Meta, która w ramach wyjątku zezwoliła na publikowanie wpisów i grafik (tylko w wybranych krajach - w tym m.in. w Polsce i Ukrainie) nawołujących do przemocy wobec Władimira Putina i rosyjskich żołnierzy.

Blokada wejdzie w życie 14 marca o północy. Poniżej możecie znaleźć przetłumaczoną treść komunikatu, który pojawił się na stronie Roskomnadzoru.

Po Instagramie krążą wiadomości prowokujące i nawołujące do aktów przemocy wobec Rosjan. W związku z tym prokuratura generalna zażądała od Roskomnadzoru zablokowania dostępu do tego serwisu społecznościowego. Ponieważ potrzeba czasu, by aktywni użytkownicy przenieśli swoje materiały foto i wideo na inne serwisy i poinformowali o tym swoich znajomych oraz fanów, Roskomnadzor zadecydował o zakończeniu procedury nakładania ograniczeń w dostępie do Instagrama o północy 14 marca, zapewniając użytkownikom dodatkowe 48 godzin.

Sprawę skomentował Adam Mosseri, szef Instagrama i uważa on tę decyzję za błąd. Jego pełną wypowiedź załączamy poniżej.

https://twitter.com/mosseri/status/1502431327093604352

